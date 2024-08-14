مستوطنون يسرقون نحو 200 رأس من الأغنام في تجمع رأس عين العوجا شمال أريحا

وطن: سرق مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، نحو 200 رأس من الأغنام في تجمع رأس عين العوجا البدوي، شمال مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مستوطنين من البؤر الاستيطانية المجاورة للتجمع، سرقوا قطيعا من الأغنام تعود ملكيته للمواطن عودة عمارين كعابنة.

يشار إلى أن المستوطنين ينفذون هجمات يومية ضد التجمعات البدوية في الأغوار، وتشمل اعتداءات متنوعة جسدية واستيلاءً على المواشي والممتلكات وقطعا للمياه.