تعيين السيد أنور الشنطي ممثلًا للسوق الفلسطيني في مجلس ادارة الاتحاد العام العربي للتأمين

وطن: عين السيد أنور الشنطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترست العالمية للتأمين، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، ممثلًا للسوق الفلسطيني في مجلس ادارة الاتحاد العام العربي للتأمين.

يأتي هذا التعيين في إطار تعزيز وجود سوق التأمين الفلسطيني عربيا وإقليميا، كما ويعكس اختيار السيد الشنطي الثقة الكبيرة في خبراته الواسعة وقدراته القيادية في قطاع التأمين.

يمتلك السيد أنور الشنطي خبرة لأكثر من 40 عامًا في قطاع التأمين وقيادته، حيث شغل عدة مناصب قيادية في سوق التأمين عربيا وإقليميا. وقد ساهمت رؤيته الاستراتيجية وابتكاراته في تعزيز الشفافية وتطوير الخدمات التأمينية في السوق.

كما وأعرب السيد الشنطي عن فخره واعتزازه بالثقة التي أوليت له بأن يكون ممثلا لسوق التأمين الفلسطيني في مجلس الاتحاد العربي للتأمين ، وأضاف: "سأعمل على تعزيز الشراكات التأمينية بين فلسطين والدول العربية، مما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق الاستدامة."

تشير العلاقة المتينة بين الاتحاد العام العربي للتأمين والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين على أهمية العمل المشترك في تعزيز القدرات التنافسية لسوق التأمين الفلسطيني وتوسيع نطاق خدماته وبرامجه التأمينية.