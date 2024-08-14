الجامعة العربية الأمريكة تعلن إنهاء الإضراب وإلغاء قرار تجميد مجلس اتحاد الطلبة

وطن: أعلنت الجامعة العربية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنهاء الإضراب وإلغاء قرارها في تجميد مجلس اتحاد الطلبة والأطر الطلابية، وإلغاء تعليق مجلس اتحاد الطلبة، وانتظام الدوام ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق ١٨/٨/٢٠٢٤، على أن يكون يومي الأربعاء والخميس ضمن فترة السحب والإضافة، وحل كافة القضايا العالقة من خلال الحوار الداخلي بين إدارة الجامعة ومجلس الطلبة.

واعربت الجامعة الأمريكية في بيان وصل لوطن نسخة عنه "عن بالغ تقديرنا لجهود محافظ محافظة جنين أ. كمال أبو الرب، وإقليم حركة فتح في جنين ممثلاً بأمين السر أ. محمود حواشين ومسؤولة ملف الشبيبة أ. إيمان نزال، على دورهم المحوري في الاجتماع مع رئيس الجامعة د. براء عصفور للوصول إلى حل من أجل مستقبل أفضل لطلبتنا ومجتمعنا. ونشكر مجلس اتحاد الطلبة ، ونؤكد على أهمية المضي قدما في العملية التعليمية بما يحقق مخرجات التعلم لأبنائنا الطلبة والاستمرار في تحقيق حلم الكل الفلسطيني."

وتقدمت "إدارة وأسرة الجامعة العربية الأمريكية بخالص الشكر والعرفان إلى جميع من ساهم في حل الخلاف الذي طرأ مؤخراً بين إدارة الجامعة ومجلس اتحاد الطلبة، مشيرةً إلى إن هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل حكمة وتعاون جميع الأطراف، مما يؤكد عمق الانتماء الوطني والحرص على مصلحة الوطن والمؤسسة الأكاديمية وطلبتها."