الاتصالات الفلسطينية/ جوال تفصح عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام 2024

وطن: أفصحت شركة الاتصالات الفلسطينية/ جوال عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للنصف الأول من العام 2024، حيث حققت إيرادات بقيمة إجمالية بلغت 118.1 مليون دينار أردني، مقارنة مع 148.1 مليون دينار أردني للعام 2023 بانخفاض بلغت قيمته 20%، كما حققت الشركة صافي ربح بلغ 18.9 مليون دينار أردني للنصف الأول من العام 2024، مقارنة مع 26.1 مليون دينار أردني لذات الفترة من العام السابق.

ويستمر تراجع النتائج المالية للشركة مصحوباً بالأثر الكبير الذي تعرضت له عملياتها وشبكاتها العاملة في قطاع غزة بفعل العدوان المستمر للشهر العاشر على التوالي، بالإضافة إلى الاستمرار بمنح المواطنين في قطاع غزة مئات الملايين من الدقائق والرسائل وخدمات الإنترنت المجانية لضمان تواصلهم مع العالم الخارجي، كما ساهم تدني سعر صرف الشيكل مقابل الدينار الأردني بهذا الانخفاض لكون معظم إيرادات الشركة بعملة الشيكل، حيث تراجع سعر الصرف بحوالي 3% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2023.

يشار إلى أن شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة عامة، تربط فلسطين بشبكة متطورة في مجالات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت، وحلول تكنولوجيا المعلومات التي تخدم أكثر من ثلاثة ملايين مشترك من جميع القطاعات.