"التربية" والسياحة تبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز التعليم السياحي لدى طلبة المدارس والجامعات

وطن: وقع وزير التربية والتعليم العالي د. أمجد برهم مع وزير السياحة والآثار هاني الحايك، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تستهدف دعم قطاع التعليم السياحي لدى طلبة المدارس والجامعات؛ عبر تنفيذ برامج ونشاطات هادفة؛ حيال تعزيز العلاقة بالمواقع الأثرية والسياحية.

وتنص أبرز بنود الاتفاقية؛ على التعاون في مجال تشجيع الطلبة على زيارة الأماكن التاريخية والدينية والتراثية، وتشجيع الرحلات التعليمية لهذه الأماكن، واستضافة المتحف الفلسطيني المتنقل في المدارس والجامعات، والتعاون في مجال التعليم السياحي من خلال اعتماد المتحف الافتراضي؛ كوسائل تعليمية تعزز معرفة الطلبة والباحثين بالتاريخ والتراث الثقافي الفلسطيني، وتنفيذ ورش عمل ولقاءات مشتركة، وعقد مسابقات بحثية وعلمية متخصصة، وغيرها.

وأكد الوزيران أن توقيع هذه الاتفاقية يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلبة من خلال التأكيد على أهمية المواقع الأثرية في فلسطين وتاريخها الذي يشكل جزءاً أساسياً ومهماً من الهوية الوطنية لشعب فلسطين؛ بالإضافة لتثقيف طلبة المدارس والجامعات في هذا المجال، والحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية الفلسطينية، وتبادل المعلومات والبيانات في مجال الموروث الثقافي والتوعية السياحية، مشددين على أهمية تكامل هذه الاتفاقية مع مكونات المنظومة التعليمية والسياحية وضرورة المتابعة الحثيثة لمضامينها بما يحقق غاياتها وبنودها.