برهم يكرم مدير المجلس الثقافي البريطاني لانتهاء مهامه في فلسطين

وطن: كرّم وزير التربية والتعليم العالي د. أمجد برهم، اليوم، مدير المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين مارتن دالتري؛ بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.

وفي هذا السياق، أشاد برهم بالجهود التي بذلها دالتري خلال فترة عمله في فلسطين، مؤكداً عمق الشراكة مع "الثقافي البريطاني" خاصةً في القطاع التربوي.

واستعرض الوزير أبرز التحديات التي يواجهها التعليم في فلسطين بشكل عام، وفي قطاع غزة بوجه خاص؛ وخطة الوزارة لاستئناف العملية التعليمية في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة، والاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

بدوره، ثمّن دالتري الشراكة مع "التربية"، مشيداً بالإنجازات التربوية التي حققتها الوزارة وسعيها الحثيث لتطوير قطاع التعليم في فلسطين، مشيداً باللفتة التكريمية التي تجسد الوفاء الأصيل والشراكة الناجزة.