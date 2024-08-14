الاحتلال يعتقل شابين من قلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، شابين من محافظة قلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن الشاعر من بلدة حبلة، والشاب خالد قزمار من "عزبة جلعود"، جنوب قلقيلية بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

واقتحم جيش الاحتلال مدينة قلقيلية، وفتَّش عددًا من المنازل من بينها منزل المواطن نضال عامر في "خلة ياسين"، كما تم تعليق منشورات تحريضية في ذات المنطقة.

ونصب جيش الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مدخل قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، وأوقف مركبات المواطنين وفتّشها، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور.