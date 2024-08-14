الاحتلال يغتال مقاوما ويصيب اثنين بعد قصف منزل تحصنوا به في مدينة طوباس

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن اغتيال مقاوم واصابة اثنين خلال عمليته العسكرية في طوباس.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الأسير المحرر فايز فواز دراغمة "ابو عامر" بعد حصاره وقصفه في منزل بطوباس والاحتلال يحتجز جثمانه.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اقتحم طوباس من مدخلها الشرقي، فيما اندلعت اشتباكات في المدينة.

وأضافت المصادر أن الاحتلال حاصر أحد المنازل في المدينة، وطالب من بداخله الخروج منه، كما داهم عدة منازل أخرى.

وسمعت أصوات انفجارات متتابعة في طوباس، بالقرب من البيت المحاصر، فيما تحدثت أخبار عن قصف الاحتلال المنزل بقذائف "الانيرجا".

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها تصدوا لقوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس بعد منتصف الليلة الماضية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة وأوقعت إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلاً في منطقة الجسر بالمدينة واختطفت الشبان الذين تحصنوا فيه بعد قصف المنمزل بقذائف "انيرجا".

وأظهرت مقاطلع فيديو طائرة الاحتلال المروحية تجلي جنودا جرحى استهدفتهم المقاومة في طوباس.