مستوطنون يغلقون مفترق المالح ويهاجمون مركبات المواطنين بالأغوار الشمالية

وطن: أغلق مستوطنون، الليلة، مفترق المالح في الأغوار الشمالية، وهاجموا مركبات المواطنين.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات بأن مستوطنين أغلقوا طريق مفترق المالح بالحجارة وهاجموا مركبات المواطنين، بالإضافة إلى الاعتداء على مساكن المواطنين في تجمع عين الحلوة.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات يومية متصاعدة من المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى الاعتداءات على الرعاة ومنعهم من دخول المراعي وسرقة مواشيهم.