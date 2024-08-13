للمرة الرابعة خلال أسبوع: الاحتلال يصدر أوامر إخلاء مناطق في خان يونس

وطن: أصدر جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، أمرا بإخلاء مناطق جديدة في خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك للمرة الرابعة في أقل من أسبوع بذات المدينة.

وشملت أوامر الإخلاء المواطنين المتواجدين في بلوكات 45، و50 و219 و220 في بني سهيلا وحارة المحطة شرق خان يونس.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواجه المواطنون معاناة النزوح، حيث يأمر جيش الاحتلال أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

ويضطر المواطنون خلال نزوحهم إلى اللجوء لمنازل أقربائهم أو معارفهم، ويقيم البعض في خيام ينصبوها في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.