الأمم المتحدة تدين اقتحام المسجد الأقصى

وطن: أدانت الأمم المتحدة، اقتحام مستوطنبن بينهم وزيران في حكومة الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة رفضها لكافة مساعي تغيير الوضع القانوني للأماكن المقدسة في القدس.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمره الصحفي اليومي.

وشدد على ضرورة ترك المسجد الأقصى على حاله، مثل باقي الأماكن المقدسة في القدس، وأن تخضع لإدارة السلطات الدينية القائمة.

وأضاف أن مثل هذه الحوادث "لا تجعل المهمة أسهل"، واصفا إياها بـ "الاستفزازية للغاية".

واقتحم مئات المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك إن نحو 2958 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى.

كما اقتحم ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير وما يسمى وزير شؤون النقب والجليل والصمود الوطني إسحق فاسرلاوف باحات المسجد، بحماية من شرطة الاحتلال.