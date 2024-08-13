إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم

وطن: أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصدر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر، وتمركزت عند مفترق "البالوع" قرب البلدة القديمة، وعلى امتداد الشارع المؤدي لمنطقة البوابة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأضاف المصدر بأن قوات الاحتلال حطموا دراجة نارية، وفتشوا عدة مركبات عند منطقة "البالوع".