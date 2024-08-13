استشهاد طفل برصاص الاحتلال في بلدة عناتا شرق القدس

وطن: استشهد طفل متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة.

وأفاد مكتب الإعلام في محافظة القدس في تصريح صدر عنه، باستشهاد الطفل شادي وسام شيحة (17 عاما) برصاص جيش الاحتلال في بلدة عناتا، أثناء عمله في مغسلة مركبات يملكها في المكان.

وأشارت مصادر محلية بأن قناصة الاحتلال من داخل مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس، أطلقوا الرصاص صوب الطفل شيحة، بذريعة إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال من خلف جدار الفصل والتوسّع العنصري، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وباستشهاد الطفل شيحة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 625 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم 146 طفلا و9 نساء.