الأميركيون أبلغوا "الإسرائيليين" أنّ الوقت حان للاتفاق منعاً لحرب إقليمية

وطن: نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية، عن مصدر مطّلع في دولة الاحتلال، تأكيده أنّ المسؤولين الأميركيين "أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين أنّ الوقت حان من أجل التوصل إلى اتفاق لمنع اندلاع حرب إقليمية".

وبحسب ما ذكرته الشبكة، أكد المصدر أنّ "لا أحد يعرف ما يريده" رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأوضحت الشبكة أنّ نتنياهو أفشل، مراراً وتكراراً، محاولات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، على الرغم من الضغوط المتزايدة في كيان الاحتلال من أجل إعادة الأسرى من قطاع غزة.

وفي كيان الاحتلال، نقلت القناة الـ"12" العبرية، عن أحد أعضاء فريق التفاوض "الإسرائيلي"، تأكيده أن "لا جدوى في السفر إلى المحادثات بشأن الأسرى الخميس، إذا لم يوسّع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تفويض فريق التفاوض".

في غضون ذلك، أرجأ وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، زيارته الشرق الأوسط، بحيث لن يسافر إلى المنطقة الليلة، كما كان مخططاً، بسبب "عدم اليقين بشأن الوضع"، بحسب ما أكده مصدران لمراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، باراك رافيد.

يُذكَر أنّ مصدراً في حماس أكد أنّ الحركة متمسكة بمطلبها، الذي يقضي بأن تركّز المحادثات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة على الاتفاق السابق، الذي تمت مناقشته، بدلاً من بدء المفاوضات من جديد، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، الثلاثاء.

ونفى مسؤول في الحركة صحة تقرير عرضته "سي أن أن"، وقالت فيه إنّ "حماس تخطط من أجل حضور المفاوضات يوم الخميس"، مؤكداً أنّ هذا التقرير "كان خاطئاً".

ونقلت الوكالة عن المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، تشديده على أنّ "ما نحتاج إليه هو التنفيذ، وليس مزيداً من المفاوضات"، كما جاء في البيان الأخير الذي أصدرته الحركة بشأن المفاوضات.



المصدر: الميادين