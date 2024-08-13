طوفان الأقصى" في اليوم الـ313.. حرب الابادة في قطاع غزة مستمرة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ313، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وفي تقرير لصحيفة "هآرتس"، تبين أن الجيش الإسرائيلي يستخدم فلسطينيين، بينهم أطفال ومسنون، كدروع بشرية خلال تمشيط الأنفاق والمباني في غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام عن استهدافها قوات الاحتلال وآلياته في عدة محاور داخل القطاع، بالإضافة إلى قصفها "تل أبيب" وضواحيها بصاروخين من طراز "إم 90". فيما أشار جيش الاحتلال إلى إطلاق صاروخين من غزة دون تفعيل صفارات الإنذار.

بالتوازي، تواصل الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة في غزة معاركها الشرسة ضد قوات الاحتلال، خصوصًا في منطقة خان يونس.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ313: