البنك العربي “الراعي الرئيسي" لفعاليات مؤتمر التشغيل الثاني "نحو اقتصاد أخضر" في الخليل

وطن: شارك البنك العربي كراعٍ رئيسي لفعاليات مؤتمر التشغيل الثاني "نحو اقتصاد أخضر" والذي عقد في المركز الكوري الفلسطيني بتنظيم من الغرف التجارية الثلاث في محافظة الخليل، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى وبحضور ومشاركة عدد من الوزراء وممثلي الحكومة والمؤسسات المجتمعية الدولية والمحلية، وجمعٌ واسع من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية والناشئة وطلبة الجامعات.

وهدف المؤتمر إلى تعزيز التوعية بالتنمية الاقتصادية وتشجيع فُرص الاستثمار بالمشاريع الخضراء والطاقة النظيفة، والمساهمة في توفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل من خلال التشبيك بينهم وبين المؤسسات الداعمة لبرامج التشغيل وحاضنات الأعمال وكذلك الشركات والمؤسسات الفلسطينية. حيث نُظم على هامش المؤتمر معرض الرياديين الذي تم من خلاله عرض عدد من المشاريع الخضراء، بالإضافة إلى تنظيم يوم التوظيف الذي شارك فيه عدد من الشركات المحلية والمؤسسات المجتمعية المحلية والدولية.

وعن دعم البنك العربي لفعاليات هذا المؤتمر الهادف، قال السيد جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين للبنك العربي: "تعكس رعاية البنك العربي لمؤتمر التشغيل الثاني "نحو اقتصاد أخضر" استراتيجيته نحو الاستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال دعم المشاريع الريادية الخضراء وتشجيع فرص الاستثمار فيها التي تؤدي إلى توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد. وأضاف: "ويحرص البنك باستمرار على دعم وتشجيع مثل هذه المبادرات الريادية خاصة في الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دوره الفعّال والمميز في دعم قطاع الأعمال من خلال تقديم الخدمات المصرفية المتكاملة لقطاعات الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقديمه تجربة معتمدين استثنائية لكبار رجال الأعمال."

وتجدر الإشارة هنا إلى أن رعاية البنك العربي لهذا المؤتمر تأتي في إطار اهتمامه بدعم المؤتمرات والفعاليات التي تُعنى بمواكبة المستجدات والتطورات في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا المالية والابتكار على صعيد الأعمال والاقتصاد بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.