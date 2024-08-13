شركة كهرباء القدس توضح لمراكز الشحن المتعاملين من خلال شركة سوبر فون

وطن: بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم

بيان توضيحي للسادة مراكز الشحن المتعاملين من خلال شركة سوبر فون

تحية طيبة وبعد.

نود إعلام حضراتكم بأن شركة كهرباء محافظة القدس قد اتخذت قراراً بإنهاء التعاقد مع السادة شركة سوبرفون التي كانت تدير العلاقة التجارية بيننا وبينكم. جاء هذا القرار بعد تلقي الشركة العديد من الشكاوى من قبلكم ومن المشتركين بعدم توفر خدمة شحن العدادات ودفع الفواتير في العديد من مراكز الشحن لعدم توفر الأرصدة الكافية لذلك من خلال السادة شركة سوبرفون على الرغم من إيفاء مراكز الشحن بالتزاماتهم.

بعد مراجعة دقيقة وتحقق من هذه الشكاوى وجولات ميدانية على العديد من مراكز الشحن، فقد تأكد لنا صحة تلك الشكاوى الأمر الذي يعتبر خرقاً واضحاً للاتفاقية التجارية المبرمة مع شركة سوبر فون، وبناءً على ذلك فقد قمنا بتوجيه إخطار رسمي للسادة شركة سوبرفون وإعطائها مهلة زمنية مدتها شهر واحد لتصويب الأوضاع وتحسين الأداء وتوفير الأرصدة اللازمة لمراكز الشحن للقيام بخدمة المشتركين. لكن وللأسف، لم تتمكن شركة سوبرفون من الوفاء بالتزاماتها خلال المهلة المحددة، واستمرت معاناة المواطنين والتجار، مما دفعنا إلى إنهاء العلاقة التجارية معها وفق القانون حفاظاً على مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى، وكذلك لتسهيل حصول مراكز الشحن على الأرصدة اللازمة لإتمام عمليات شحن العدادات ودفع الفواتير، علماً بأن هذه الخطوة لن تمس بحقوق أي من الأطراف.

وفي هذا السياق، فإننا نتوجه بجزيل الشكر للسادة شركة سوبرفون على الجهود والخدمات التي قدموها في مجال عمل مراكز الشحن خلال سنوات عملهم معنا.

وهنا نود طمأنتكم بأنه اعتباراً من 11/08/2024 أصبح بإمكانكم التعاقد مع شركة كهرباء محافظة القدس مباشرة دون الحاجة لشركة وسيطة، مع تأكيدنا على استمرار حصولكم على نفس الميزات التي كنتم تحصلون عليها عبر الشركة الوسيطة، بما يضمن استمرار التعاون المثمر بيننا.

وفي النهاية فإننا نؤكد على أن كل ما تم تداوله من إساءة وتحريض على الشركة المقدسية في مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا محض افتراءات لا يخدم إلا مصالح شخصية ضيقة تسقط من اعتباراتها مصلحة المواطنين والتجار.

نشكر لكم تفهمكم ، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا المباشرة معكم.

مع أطيب التحيات

شركة كهرباء محافظة القدس