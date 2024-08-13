الشرطة: العثور على جثة شاب شرق بيت لحم

وطن: عثرت الشرطة، مساء اليوم الثلاثاء، على جثة شاب داخل منزل في بلدة العبيدية شرق بيت لحم.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن إشارة وصلت لعمليات شرطة محافظة بيت لحم مساء اليوم تفيد بوجود جثة لشاب ملقاة على الأرض داخل منزل بمنطقة راس الواد في بلدة العبيدية.

وأضاف ارزيقات أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية تحركت برفقة النيابة العامة للمكان، وتمكنت من التعرف على هوية صاحب الجثمان، حيث تعود لشاب من سكان البلدة يبلغ من العمر (47 عاما).

وأكد بأنه جاري العمل على نقل الجثمان للتشريح واستكمال مجريات التحقيق.