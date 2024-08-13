"القسام" تعلن قصف "تل أبيب" وضواحيها

وطن: قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها قصفت اليوم الثلاثاء تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز "إم 90″، وذلك "ردا على المجازر والتهجير المتعمّد بحق شعبنا".

وأكد مصدر قيادي في كتائب القسام، أن صاروخين انطلقا من منطقة توجد فيها آليات جيش الاحتلال.

من جهتها، أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بسماع أصوات انفجارات في "تل أبيب" وبأن التقديرات تشير إلى احتمال إطلاق صاروخين من غزة.

بدوره، قال جيش الاحتلال إن قذيفة أطلقت من جنوب قطاع غزة سقطت بالبحر قبالة سواحل "تل أبيب" وأخرى لم تتجاوز حدود إسرائيل.

وعلقت إذاعة الجيش بالقول إن عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه "تل أبيب" هي الأولى منذ مايو/أيار الماضي.

وأضافت أن القذائف أطلقت من منطقة بني سهيلا في خان يونس على بُعد 1.5 كيلومتر من تمركز الفرقة 98.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت الماضي مذبحة داخل مدرسة التابعين التي تؤوي نازيحن بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وأوقعت عشرات الإصابات.

وأقرّ جيش الاحتلال بقصفه المدرسة، زاعما أن عناصر حماس استخدموا المدرسة مقر قيادة "للاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات جيش الدفاع وإسرائيل".

المصدر : "الجزيرة"