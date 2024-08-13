الاحتلال يخطر بوقف العمل في أكثر من 15 منزلا مأهولا شمال أريحا

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف العمل في أكثر من 15 منزلا في منطقة جبل النويعمة، شمال مدينة أريحا.

وأوضح مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في محافظة أريحا والأغوار محمود مشارفة، أن المنازل المستهدفة بالإخطارات تقدر بما بين 15 إلى 20 منزلا مأهولا بالسكان في جبل النويعمة القريب من متنزه "البنانا" شمال المدينة، وقد أمهلت سلطات الاحتلال أصحاب هذه المنازل حتى الثالث من أيلول القادم لتنفيذ قرار وقف العمل.

وتأتي هذه الإخطارات في إطار سياسة تضييق الخناق التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المواطنين في محافظة أريحا والأغوار.