الإعلامي محمد اللحام مقررا للجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب

وطن- القاهرة: اختارت اللجنة الدائمة للحريات الصحفية في الاتحاد العام للصحفيين العرب الإعلامي محمد اللحام رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين مقررا للجنة .

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة بداية الأسبوع الماضي في مقر نقابة الصحفيين المصريين والذي خصص لمناقشة واقع الحالة الصحفية الفلسطينية والجرائم المرتكبة بحق الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي .

وكانت اللجنة التي يرأسها الاعلامي الاردني عبد الوهاب الزغيلات قد رشحت الإعلامي اللحام لمنصب مقرر اللجنة حيث حظي الترشح بالتزكية بالإجماع من أعضاء اللجنة التي تضم رؤساء لجان الحريات وممثلي كافة النقابات والجمعيات الصحفية في الوطن العربي .