اكتتاب Base Dawgz يجمع 2.8 مليون دولار بفضل نمو بلوكتشين بيس بنسبة 56%

يوفر العمل على عدة شبكات بلوكتشين إمكاناتٍ لا حصرَ لها للمشروع ما يصبُّ في مصلحة المستثمرين والمطوّرين على حدٍّ سواء.



فقد تصدّرت عملة Base Dawgz (ذات الرمز DAWGZ) العناوين مع بداية شهر آب/أغسطس الجاري بفضل النجاح المذهل لاكتتابها وجمعِهِ 2.8 مليون دولار. ونمت هذه العملة الجديدة التي استوحت شعارَها من كلاب شيبا إينو سريعاً بفضل نموّ شبكة البلوكتشين بيس (Base) بنسبة 56% في شهر تموز/يوليو المنصرم.



ورغم توافر عملة DAWGZ حالياً بسعر $0.007061، إلا أن سعرَها لن يظلَّ منخفضاً علماً بأنه ارتفع بالفعل بنسبة 60.5% منذ بداية الاكتتاب. وفي ضوء نجاحها الباهر، فمن المتوقع أن يرتفع سعرُها بقوّة بمجرّد إدراجها في منصات التداول الشهيرة.



وبالتالي، يجدر بكم التحرّك سريعاً لاقتناص الفرصة والاستثمار في عملة DAWGZ للاستفادة من إمكاناتها المستقبلية الواعدة.

وصول أعداد الحسابات الجديدة على بلوكتشين بيس إلى 25 مليون حساب

سرَقت حلول الطبقة الثانية على بلوكتشين إيثيريوم الأنظار، وبالطبع استفادت شبكة بيس من هذا. ففي الشهر الماضي فقط، ارتفع عدد الحسابات الجديدة على بلوكتشين بيس إلى 25 مليون حساب، واقترب عدد المعاملات من 500 مليون معاملة.



وعلى الرغم من أنها لم تُكمل بعدُ عامَها الأول، أصبحت بيس ثاني أكبر حلول الطبقة الثانية من حيث القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL)، وفقاً لبيانات موقع Coinranking.

فقد تفوّقت بيس على بلوكتشين إيثيريوم من حيث نموّ القيمة الإجمالية المحجوزة في تموز/يوليو، وارتفعت بنسبة 10% مقارنةً بانخفاض نسبته 1.1% لإيثيريوم. كما توسّعت بيس الآن من خلال عملها كمنصةٍ لجمع التبرعات السياسية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وربّما يؤثر نموّ بلوكتشين بيس بشكلٍ إيجابيّ على Base Dawgz، إذ استفادت من قاعدة المستخدمين الكبيرة على منصة كوينبيس (Coinbase) البالغة 98 مليون مستخدم من أجل زيادة سيولة عملة DAWGZ وغيرها من الأصول الموجودة عليها.



بذلك، قد تصبح Base Dawgz البوابة المثالية لإطلاق عملات ميم جديدة ناجحةٍ في المستقبل حتى أنها قد تنافس بلوكتشين سولانا؛ وتُعَد بيس حالياً بيئةً خصبةً لعملات الميم، مثل عملة Brett (ذات الرمز BRETT) التي ارتفعت بنسبة 140,000% منذ شباط/ فبراير الماضي.



ومن المُنتظر أن تسير DAWGZ على خطى Brett مع إمكانية وصول قيمتها السوقية إلى عتبة المليار دولار، وفي حال نموّها بوتيرة مماثلةٍ لعملة BRETT، فمن الممكن أن يجلب الاستثمار بقيمة 1,000$ عوائد مُحتملةً تصل إلى 1.4 مليون دولار.

مكاسب محتملة بمئة ضعف ونسبة عوائد رهن سنوية قدرها 974%

تختلف Base Dawgz عن سواها من العملات على بلوكتشين بيس كونها تتمتع بالقدرة على القفز من بلوكتشين بيس لتعمل على شبكات بلوكتشين مختلفةٍ وهي Ethereum وSolana وAvalanche وبلوكتشين بيناس الذكية (BSC) عبرَ بروتوكولي Wormhole Technology وPortal Bridge.



ويتيح لها هذا التنوّع الاستفادة من أمان بلوكتشين إيثيريوم مع استغلال سرعات معالجة المعاملات المرتفعة التي تقدمها بيس أو سولانا؛ كما يقدم نهج مشروع Base Dawgz المُبتكر إمكاناتٍ لا حصرَ لها تُفيد المستثمرين والمطوّرين على حدٍّ سواء، ما يجعلها أكثر أماناً وقابليةً للتشغيل البيني إلى جانب إمكانية زيادة استخداماتها الوظيفية.



لذا، ليس من المستغرب أن يحقق اكتتابها نجاحاً ساحقاً، ويتوقع ClayBro -المؤثر الشهير على يوتيوب- تحقيق عملة DAWGZ أرباحاً تصل إلى 100 ضعف.

كذلك، فقد تم رهن أغلب العملات التي تم شراؤها في الاكتتاب، حيث يتطلع المستثمرون للاستفادة من المكافآت الضخمة التي خصّصها المشروع لهم. فمع عائد رهنٍ سنويّ قدره 974% سيتمكنون من مضاعفة استثماراتهم الجديدة في أقلِّ من شهرين.

نموّ عملة Base Dawgz مع مجتمعها

يُدرك مبتكرو Base Dawgz أهمية المشاركة المجتمعية في نجاح المشروع؛ لذلك أطلقوا حملة "Be Social for Airdrop" للسماح للمستخدمين بإنشاء ومشاركة الصور الطريفة والمحتوى المتعلق بالمشروع لقاء كسب النقاط على أن يتم استبدالها بعملات DAWGZ عقب انتهاء اكتتابها.



كذلك أطلق الفريق برنامج "الإحالة والكسب" (Refer and Earn) لمكافأة أعضاء المجتمع النشطين باعتبارهم سفراء للمشروع ما يضمَن عدم تهميش المجتمع والتأكيد على كونه جزءاً لا يتجزّأ من نجاح Base Dawgz.

كيفية الانضمام لاكتتاب Base Dawgz

سارعوا إلى شراء عملات DAWGZ قبل فوات الأوان. كلُّ ما عليكم فعله هو الانضمام إلى اكتتاب Base Dawgz الذي لا يزال في مراحله الأولى عبر التوجّه إلى موقعها وربط محافظكم لشرائها باستخدام عملات ETH وUSDC على بلوكتشين بيس، أو ETH وUSDT على بلوكتشين إيثيريوم، أو سولانا SOL أو عملتي BNB وUSDT على بلوكتشين بينانس الذكية أو عملة أفالانش (AVAX).



وبمجرّد إتمام عملية الشراء، يمكنكم رهن عملاتكم للبدء بكسب دخلٍ بلا عناء. ولضمان أمان المشروع وموثوقيته، تم تدقيق العقد الذكي لـ Base Dawgz بشكلٍ كاملٍ بواسطة Solid Proof. والآن، من الحكمة أن تتحرّكوا سريعاً وتنضمّوا إلى رحلة Base Dawgz الواعدة لتعظيم أرباحكم.



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