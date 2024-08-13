اكتتاب عملة PlayDoge يجمع 6 ملايين دولار - فهل أصبحت أفضل عملة رقمية للشراء الآن؟

أثبتت عملة مشروع بلاي دوج (PlayDoge-PLAY) نفسَها بتحقيقها إحدى أسرع عمليات اكتتاب العملات الرقمية نمواً في قطاع عملات الميم بفضل فكرتها وموضوعها المُبتكَرَين، حيث اجتذب المشروع المستثمرين المتطلّعين إلى مضاعفة استثماراتهم بمقدار 10 أضعافٍ مع اقتراب موعد إطلاق العملة رسمياً للتداول.



وهكذا، فقد اكتسبت وتيرة نموّ هذه العملة اهتماماً إعلامياً هائلاً، حيث يتوقع مجتمع المشروع زيادةً في طلب العملة وشعبيّتها داخل وخارج قطاع عملات الميم.

العملات المخصّصة للاكتتاب تشهد طلباً قوياً

تم إطلاق اكتتاب عملة PlayDoge رسمياً في نهاية شهر أيار/مايو الماضي، ونجح بالفعل بجذب انتباه مجتمع عملات الميم لتوفير المشروع جميع المزايا التي يسعى إليها المستثمرون في مشاريع عملات الميم ذات الإمكانات العالية: الموضوع اللطيف، والقصة المثيرة، والاستخدامات الحقيقية للعملة، إضافةً إلى طرقٍ متعددة لتحقيق الدخل.



لقد تعرّضت سوق العملات الرقمية لضربةٍ قبل أسبوعين عندما انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) -والسوق بأكمله- بصورةٍ كبيرة، إلا أن ذلك لم يمنع مجتمع PlayDoge من مواصلة النموّ، حيث استمرّت الاستثمارات تتجه نحو اكتتاب المشروع، مقدمةً له أفضل دعمٍ خلال ذلك الوقت الصعب.

ونجح البيع المسبق بجمع أكثر من 5.9 مليون دولار حتى الآن، مع ترجيحاتٍ بتجاوزه حاجز 6 مليون دولار قريباً. وتجدر الإشارة إلى أن السعر سيرتفع عند وصول الاكتتاب إلى حوالي 6.5 مليون دولار، حيث يتم إجراء الاكتتاب على مراحلَ ترتفع فيها الأسعار تدريجياً. وهكذا، فانضمام المستثمرين إلى المشروع مبكراً، يعني أن بإمكانهم شراء كميةٍ أكبر من العملات بتكلفةٍ أقل.



وبمجرّد انتهاء الاكتتاب الجاري حالياً، سيتمكن جميع المشترين من تحصيل ممتلكاتهم من عملة PLAY -العملة الأساسية للمشروع- باستخدام نفس المحفظة التي اشتروا العملات عن طريقها.



ومع أن توقعات مطوّري المشروع كانت تشير إلى استمرار الاكتتاب لفترةٍ أطول بكثير، غير أن مشاركة المجتمع ونشاطه في الترويج للمشروع وحركة الشراء الكثيفة دفع الكثيرين إلى توقُّع انتهاءه قبل الموعد المحدّد.

مشروع يجمع قصة حنين إلى الماضي مع نمط اللعب من أجل الكسب

حظيت اللعبة المحمولة للحيوانات الأليفة الافتراضية تاماغوتشي (Tamagotchi) بشعبيةٍ كبيرة في التسعينيات وبدايات القرن الحادي والعشرين. واحتفاءً بتلك اللعبة، يقدم مشروع PlayDoge نفسه كلعبة هاتفٍ محمولٍ تجمع بين تجربة الحيوان الأليف الافتراضية للعبة Tamagotchi والاقتصاد الرقمي المتطوّر للعملات الرقمية.



وتم إنشاء لعبة PlayDoge كمغامرةٍ مثيرة للحنين إلى الماضي من خلال تقديمها عبرَ صورٍ بدقة 8 بت فقط، ومن المقرّر إطلاقها كتطبيقٍ بحيث يمكن للاعبين الاستمتاع بها مع فرص تحقيق المكاسب في الوقت نفسه.



في هذه اللعبة، يعتني اللاعب بحيوان PlayDoge الأليف الخاص به بإطعامه وتسليته وتدريبه وضمان حصوله على قسطٍ كافٍ من النوم. وكلّ ما على اللاعبين فعله هو إنشاء رابطٍ قويّ مع حيوانهم الأليف الافتراضي والاستمتاع بالمكافآت من عملة PLAY.



وفي غضون أسابيعَ قليلةٍ من طرحه، بدأ المستثمرون وبعضهم من الأسماء الشهيرة في عالم الكريبتو بالتزاحم على المشروع. فقد رأى المُستثمر المخضرم واليوتيوبر أوستن هيلتون (Austin Hilton) في مقطعٍ مصوّرٍ خاصٍ بـ PlayDoge أن المشروع قد يكون دوجكوين (Dogecoin) التالي، مُشيراً إلى الأرباح السخيّة التي قد يوفرها.



ومع أن المشروع يُقدّم نفسه على أنه لعبةٌ من نمط اللعب من أجل كسب عملات رقمية (P2E)، إلا أن المُطوّرين ذكروا عدة مراتٍ أنهم يتطلعون لإنشاء نظامٍ تقنيّ يحظى فيه اللاعبون بفرصة استخدام عملات PlayDoge للمشاركة في ألعابٍ جانبيةٍ عديدة سيتم إطلاقها في وقتٍ لاحق.



هذه القصة المثيرة -إلى جانب إمكانية الربح عن طريق اللعب من أجل الكسب- تجعل من المشروع خياراً جذاباً للاستثمار. ولكنّ هذا ليس كلَّ شيء، فهنالك أيضاً مكافآت الرهن التي يقدمها المشروع، والتي سيستفيد مشترو الاكتتاب منها بشكلٍ كبير أيضاً. ففي وقت كتابة هذه المقالة، يمكن لمالكي عملة PlayDoge الاستمتاع بنسبةٍ تزيد على 75% من عوائد الرهن، ما يعني تحقيقَ مصدر دخلٍ سهلٍ من خلال الاحتفاظ بعملةٍ رقميةٍ سترتفع قيمتها تلقائياً بمرور الوقت.

مشروع آمن بعملةٍ ذات بياناتٍ قوية

خضع مشروع PlayDoge لتدقيقٍ شاملٍ من جانب شركة SolidProof، وهي مؤسسةٌ مستقلةٌ تحظى بالاحترام، وتشتهر باختبارات الأمان الصارمة والموثوقة التي تجريها، وذلك لضمان أمان المشروع وأهليته للاستثمار، ما يوفر مستوًى إضافياً من الثقة للمستثمرين المحتملين.

يبلغ إجمالي المعروض 9.4 مليار عملة PLAY، وهي موزعةٌ على النحو التالي:

الاكتتاب: 50% (4,700,000,000 عملة).

مكافآت المجتمع: 6.5% (611,000,000 عملة).

السيولة: 11.5% (1,081,000,000 عملة).

التسويق: 10% (940,000,000 عملة).

تمويل المشروع: 10% (940,000,000 عملة).

الرهن: 12% (1,128,000,000 عملة).

ويضمن هذا التوزيع المدروس دعم المشروع على عدة جبهاتٍ منها السيولة والتسويق ومكافآت المجتمع والرهن، وبالتالي دعم نموّ واستقرار المشروع على المدى الطويل.

هل تُعدُّ PlayDoge أفضل عملة رقمية للشراء الآن؟

اكتسب مشروع PlayDoge مجتمعاً ضخماً خلال وقتٍ قصير، حيث وصل عدد أعضائه إلى الآلاف. ويشهد هذا الاهتمام المتنامي على فكرته المُبتَكرة وقصته الجذابة والميزات القوية التي يقدّمها.

بشكلٍ عام، تستمرّ عملات الميم -وخاصّةً تلك التي تحمل شعاراً على شكل كلب- باستثارة خيال عشاق الكريبتو، بعد أن أثبتت قدرتها على تحقيق عوائدَ كبيرة؛ كما أن نمط اللعب من أجل الكسب (P2E) أثبت جدواه بشكلٍ خاص، كونه يجمع بين الترفيه وفرص الكسب، مستفيداً من اتجاهٍ أظهَر إمكاناتٍ كبيرةً في مجال الكريبتو.



وتحظى عملة PLAY بنظرةٍ إيجابيةٍ في أوساط مجتمع الكريبتو، رغم أنها تنتمي لمشروعٍ جديدٍ نسبياً؛ فالنجاح السريع الذي حققه اكتتاب المشروع، وتوافقُهُ مع الاتجاهات الرائجة في مجال الكريبتو زاد من جاذبيته، ما يشير إلى مستقبلٍ مشرقٍ بانتظار عملة PLAY.



يمكنكم متابعة قناتي X وتيليجرام الرسميتين لمشروع PlayDoge من أجل معرفة المزيد عنه، ومواكبة آخر تطوّراته وإعلاناته.



>>> لشراء عملة PlayDoge اضغط هنا <<<