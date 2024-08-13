واصل تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام 2024

وطن: أفصحت الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (واصل) عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للنصف الاول من العام 2024، حيث بلغ الربح العائد لمساهمي الشركة 532 ألف دولار مقارنة بـ 618 ألف دولار لنفس الفترة من العام 2023، أي بانخفاض نسبته 13.9%.

وجاءت هذه النتائج التشغيلية ضمن توقعات واصل وبصورة مماثلة نسبياً للعام الماضي، إلا أن التراجع في البيانات المالية للشركة جاء نتيجة للخسائر التي لحقت باستثماراتها وبشكل خاص بسبب الانخفاض في أسعار الإغلاق للأسهم المحلية، كما يضاف إلى ذلك الهبوط في أداء الشركات الحليفة الناتج عن التراجع الحاد الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني.

يشار إلى أن واصل هي شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة فلسطين بقاعدة مساهمين تضم أكثر من 13 ألف مساهماً، وتضم استثماراتها الخدمات اللوجستية، والتأجير التمويلي، ونقل الأموال، والأمن والحراسة.