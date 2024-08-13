نتائج أعمال أركان العقارية للنصف الأول من العام 2024

وطن: أفصحت أركان العقارية عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للنصف الأول من العام 2024، حيث بلغ الربح العائد لمساهمي الشركة 9.2 مليون دولار مقارنة بـ 9.7 دولار مليون لنفس الفترة من العام 2023، أي بانخفاض نسبته 5%.

ويأتي هذا الانخفاض في أرباح الشركة نظراً للتراجع الحاد والكبير الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني والأثر الذي تركه على الأنشطة التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة، علماً أنه من المتوقع أن يستمر أثر هذا التراجع على الأداء التشغيلي للشركة حتى نهاية العام الحالي.



وانخفضت موجودات الشركة بنسبة 1%، في حين انخفضت المطلوبات بنسبة 4% مقارنة بنهاية العام 2023، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم ما يقارب 3 دولار كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي.



ومن الجدير بالذكر أن أركان العقارية هي شركة مساهمة عامة انبثقت عن شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال برأس مال يبلغ 131.6 مليون دولار وقاعدة أصول تقارب نصف مليار دولار، حيث تمتلك الشركة محفظة عقارية استراتيجية في الضفة الغربية وقطاع غزة تؤهلها لتنفيذ مشاريع عقارية نوعية.