عملة Pepe Unchained تتحدّى مخاوف الركود وتجمع 700,000$ إضافيّة في 3 أيام خلال اكتتابها لتبلغ حصيلته حالياً 7.4 مليون دولار

نجحت عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) بالصمود وتحدّي الاضطرابات التي تعصف بأسواق الكريبتو، حتى أن اكتتابها تمكن من جمع تمويلٍ بقيمة 7.4 مليون دولار بحلول يوم الثلاثاء. فمنذ الأسبوع الماضي، لم يهتمّ أوائل مستثمري هذه النسخة المُطوّرة من عملة بيبي (PEPE) -الخاصة بشبكتها الجديدة المُوفِّرة لأحد حلول توسّع بلوكتشين إيثيريوم من الطبقة الثانية- بمخاوف الركود الاقتصادي وأضافوا استثماراتٍ جديدةً بقيمة 700,000$.



ويبدو أن مسيرة نجاحات عملة PEPU لا يمكن إيقافها، فحتى المخاوف المتعلقة بالسوق لم تفلح بإيقافها، خاصّةً وأن مستثمريها يدركون مدى إمكاناتها الهائلة بمن فيهم أحد الحيتان (كبار مالكيها) الذي بادر إلى شراء كمياتٍ إضافيةٍ ضخمةٍ منها الشهر الماضي، ومع تزايد الوعي بإمكانات مشروع Pepe Unchained يتضح أنها الفرصة الذهبيّة التي سيندم الجميع على ضياعها إن لم يسارعوا بالانضمام إليها الآن.



يُمكن للمهتمين بعملة PEPU شراؤها مقابل 0.0089105$ حالياً، علماً بأنه سيرتفع إلى 0.00894610$ خلال أقلَّ من 24 ساعةً فور بلوغ الاكتتاب مرحلته التالية، ليُصبح مُستهدفها التمويليّ البالغ 8 ملايين دولار في متناول اليد هذا الأسبوع؛ ويمكنكم المساهمة في تحقيق هذا الإنجاز بالمسارعة إلى شراء عملة PEPU الآن.

استمرار معاناة السوق وسط انخفاض سعر إيثيريوم بنسبة 24% خلال أسبوع بتأثير مباشر من شركة Jump Trading

مُنيت أسعار بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH) -أعلى العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية-بضربةٍ موجعةٍ الإثنين الماضي وسط موجةٍ من الأنباء المُحبطة، فقد تسبَّب انخفاض سعر الأولى ليلامس مستوى 49,000$ في بثّ حالةٍ من الرعب في السوق؛ بينما كانت عملة إيثيريوم الضحيّة الأكبر، حيث تهاوت قيمتها بنسبة 20% ​​في غضون 24 ساعةً فقط لتسجل أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني/يناير عند 2,100$.



ويشير تقريرٌ صادرٌ عن شركة QCP Capital إلى أن عمليات البيع المكثفة لعملة ETH من جانب شركة Jump Trading كانت أحد المحفّزات الرئيسية لتدهور قيمتها، فقد قامت محفظةٌ مرتبطةٌ بالشركة بنقل 17,576 عملة ETH بقيمة 46 مليون دولار إلى منصة تداول مركزية خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما أكسبت بيانات شركة Lookonchain موجة التراجعات زخماً بعد أن أشارت إلى استعداد عناوين محافظ أخرى ذات أرصدةٍ ضخمةٍ من عملة ETH لموجة بيع جديدة.

وفي حين ارتفع معدل البطالة داخل الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مسجلاً أعلى مستوياته منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021 عند 4.3%، أظهرت أرقام التوظيف لشهر تموز/يوليو تراجعاً حاداً إلى 114,000 وظيفةً فقط مقارنةً بتوقعات توفّر 175,000 وظيفة، ما أثار مخاوف من حدوث ركود اقتصاديّ وشكل ضغطاً إضافياً على سوق الأسهم، لينعكسَ بدوره على سوق الكريبتو.



لكنْ ورُغم الانهيار العام لأسواق الأوراق المالية والسقوط المدوّي لأسعار العملات الرقمية وخاصّةً عملات الميم، هناك بصيص أملٍ مصدره عملة صديقنا الضفدع المحبوب PEPU، والتي نجَحَت باجتذاب استثماراتٍ جديدة رغم توجه المستثمرين لبيع ممتلكاتهم من العملات الرقمية البارزة والتقارير التي تفيد ببيع شركة Berkshire Hathaway التابعة لوارين بافيت نصف ممتكلتها من أسهم شركة آبل.

ما الذي يراه أوائل مستثمري عملة PEPU ولم يكتشفه السوق بعد؟

تُعتبر عملة PEPU استثناءً لافتاً للنظر في سوقٍ تعمّه الاضطرابات، حيث يتجاهل المستثمرون تدهور السوق نظراً لثقتهم التامّة بقدرة العملة في التربّع على عرش عملات الميم؛ ونظراً للتوقعات باستفاقة أسواق الكريبتو قريباً، عندها ستقود العملات الجديدة مسيرة قطاعاتها للأمام. وأمّا عملات الميم القديمة الشهيرة -كعملة بيبي (PEPE)- فقد عجزت عن مواكبة المنافسة، فمُعاملاتها مكلفةٌ وبطيئةٌ وتفتقر إلى استخداماتٍ عمليةٍ واضحة.



لذا، تسعى عملة مشروع Pepe Unchained إلى مواجهة هذه التحديات عبر تطوير شبكة بلوكتشين الطبقة الثانية الخاصّة بها، ما سيساهم بتسهيل إمكانية الوصول إلى عملات الميم المستوحاة من الضفدع بيبي سريعاً وبتكلفةٍ منخفضةٍ، كما تُمهّد شبكة البلوكتشين المستقلة هذه الطريق لإنشاء اقتصادٍ جديد يضم مشاريع تمويلٍ لامركزيّ جديدة ورموزاً غير قابلة للاستبدال (NFTs) ومشاريعَ مُبتكرةً في فئة التمويل القائم على الألعاب (GameFi) وحتى إطلاق المزيد من عملات الميم، وهو ما يمثل استخداماً وظيفياً لا يمكن لسابقاتها مضاهاته.



وبالتالي، يتقاطر المستثمرون للمشاركة في مشروع Pepe Unchained باعتباره تجديداً ضرورياً لعملة PEPE قادراً على قيادة موجةٍ ارتفاعاتٍ جديدة لفئة عملات الميم، ويؤيد مؤثر الكريبتو الشهير صاحب قناة ClayBro على اليوتيوب -البالغ عدد متابعيها 130,000 مشترك- هذا الرأي، مُعتبراً PEPU إحدى أبرز العملات الجديدة المُرشّحةِ للنجاح حالياً.



وعلى المستثمرين الراغبين بالاستفادة من هذه الموجة الانضمامُ للاكتتاب وتصفّح موقع Pepe Unchained الإلكترونيّ وربط محافظهم الرقمية به لشراء ما يودونه من عملة PEPU مقابل إحدى عملات إيثيريوم (ETH) أو تيثر (USDT) أو عملة بينانس (BNB) أو باستخدام الفيزا والماستركارد.

كما يمكنكم مضاعفة استثماراتكم إذا بادرتم فوراً إلى رهن مشترياتكم من عملة PEPU للاستمتاع بعائد سنويّ بنسبةٍ تبلغ 263% حالياً؛ خاصّةً وأنه قد تم تدقيق العقد الذكي للمشروع من قبل Coinsult وSolidProof دون اكتشاف أيّ مشاكل تُذكر؛ فلا تدعوا الظروف الاقتصادية تُحبطكم، وسارعوا لاغتنام فرصة الاستثمار بعملة PEPU الآن.



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