7 شهداء في قصف للاحتلال على مخيم البريج

وطن: استشهد 7 مواطنين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكان أربعة مواطنين استشهدوا، صباح اليوم، بينهم طفلان، في قصف لقوات الاحتلال، على دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال قصفت أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,897 مواطنا وإصابة 92,152 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.