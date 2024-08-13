الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين

وطن: شدَّدت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية على حاحزي تياسير والحمرا العسكريين في الأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على الحاجزين، مما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

ويربط الحاجزان مدن الضفة الغربية بالأغوار الفلسطينية، ويتحكم الاحتلال من خلالهما بتنقلات المواطنين.

ويفرض الاحتلال حصارا مشددا على الأغوار الشمالية منذ يومين، التي تتعرض بشكل عام لاعتداءات المستوطنين، ضد المواطنين وممتلكاتهم.