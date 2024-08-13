المستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقون صهريج مياه في بيت لحم

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مزارعين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة إن مجموعةً من المستوطنين هاجموا عددا من المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم، وسط إطلاق الرصاص في الهواء من أجل ترهيبهم على مغادرة أرضهم.

وأضاف كوازبة، أن المستوطنين استولوا على صهريج للمياه يعود للمواطن أحمد كمال طروة، كما هددوا المزارعين بعدم العودة مرة أخرى لأراضيهم وإلا سيتعرضون لإجراءات تعسفية وملاحقة.

يُذكر بأن المستوطنين صعَّدوا في الفترة الأخيرة من هجمتهم على المزارعين في قرية المنية، عبر الاستيلاء على محصول القمح والشعير والعدس، وعلى معدات زراعية.