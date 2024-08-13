مستوطنون يهاجمون المزارعين في المنية ويستولون على صهريج مياه في بيت لحم

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مزارعين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس محلس قروي المنية زايد كوازبة، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا عددا من المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم، وسط إطلاق الرصاص في الهواء من أجل ترهيبهم على مغادرة أرضهم.

وأضاف كوازبة، أن المستوطنين استولوا على صهريج للمياه يعود للمواطن أحمد كمال طروة، كما هددوا المزارعين بعدم العودة مرة أخرى لأراضيهم وإلا سيتعرضون لإجراءات تعسفية وملاحقة.

يشار الى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجمتهم على المزارعين في قرية المنية، عبر الاستيلاء على محصول القمح والشعير والعدس، وعلى معدات زراعية.