هيئة بحرية بريطانية: هجوم ثان خلال ساعات على سفينة قبالة سواحل اليمن

وطن: أفادت الهيئة البريطانية لعمليات التجارة البحرية، اليوم الثلاثاء، بورود بلاغ عن حادثة شمال غربي الحديدة، غرب اليمن، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الأمر.

وقالت الهيئة إنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 63 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة، حيث أبلغ القبطان عن وقوع انفجارين على مقربة من السفينة، كما لاحظ تواجد مركب صغير في المنطقة المجاورة للسفينة، كان يتصرف بشكل مريب.

وأكدت الهيئة أنه تم الإبلاغ عن سلامة السفينة وطاقمها وأن السفينة تتجه إلى ميناء الرسو التالي.

ونصحت الهيئة السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط إلى هيئة عمليات الملاحة البحرية في المملكة المتحدة.

وجاء هذا الحادث، بعد ساعات قليلة من حادث مماثل تعرضت له سفينة في جنوب غربي الحديدة.