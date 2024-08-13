مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

وطن: اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، بحماية مشدَّدة من شرطة الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك.

ونحو 800 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، وقاموا باستفزاز المصلين والرقص داخل باحات المسجد.

واقتحم المستوطنون المسجد من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات كبيرة جابت أروقة وباحات المسجد، فيما منعت شرطة الاحتلال المصلين من البقاء في باحات المسجد.

واقتحم 411 مستوطنًا المسجد الأقصى، يوم أمس، وسط حراسة من شرطة الاحتلال، فيما اقتحمه 370 مستوطنًا الأحد.

وحوّلت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودًا على دخول المصلين.

وتأتي هذه الاقتحامات؛ بعد دعوات من قبل مستعمرين متطرفين لاقتحام واسع للأقصى، في ذكرى ما يعرف بـ"خراب الهيكل" المزعوم.