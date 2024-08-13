الاحتلال يعتقل مواطنين من قلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين غسان جبريل وصالح نزال، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي "حبلة وراس عطية"، جنوب قلقيلية، ونشرت قناصتها في عدة أماكن، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، كما نصبت حاجزا عسكريا طيارا على الطريق الواصل بين القريتين واحتجزت مركبات المواطنين، وقامت بالتدقيق في هوياتهم الشخصية، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين.