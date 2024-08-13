وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى الشرق الأوسط مساء اليوم

وطن:نقل موقع أكسيوس عن مصدر إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من المقرر أن يسافر إلى الشرق الأوسط يوم الثلاثاء وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأضاف رافيد أن بلينكن يخطط لزيارة قطر ومصر ودولة الاحتلال.

وكان بلينكن أبلغ وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، في مكالمة هاتفية يوم الجمعة، أن تصعيد التوتر في الشرق الأوسط "ليس في مصلحة أي طرف"، وشدد أيضاً على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

تأتي هذه الزيارة المرتقبة لبلينكن إلى المنطقة في وقت تتزايد فيه مخاطر التصعيد إلى حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس" في إيران، وفؤاد شكر القائد البارز في حزب الله ببيروت، مما أثار تهديدات بالرد على إسرائيل.