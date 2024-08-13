الاحتلال يفجّر منزلي الأسيرين أيسر البرغوثي وخالد الخاروف

وطن: فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلي الأسيرين أيسر البرغوثي وخالد الخاروف في مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة في مدينة رام الله وداهمت بناية سكنية تضم شقة للأسير الدكتور أيسر البرغوثي، وحي ام الشرايط في البيرة وداهمت بناية سكنية تضم شقة للمعتقل الدكتور خالد الخاروف، قبل أن تفجرهما.

واندلعت مواجهات في حيي الطيرة وأم الشرايط، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى استشهاد الشاب معتز صرصور من مخيم الأمعري، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في الصدر، وإصابة 3 شبان بالرصاص، وشاب دعسا بآلية عسكرية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت البرغوثي والخاروف في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، بداعي تنفيذ عملية إطلاق نار شرق رام الله. وفي 31 تموز/يوليو الماضي، فجرت قوات الاحتلال منزل المعتقل الممرض مريد دحادحة في بلدة عطارة شمال رام الله، بذريعة مشاركته في ذات العملية.