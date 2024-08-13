شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية ومحلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة درويش في مخيم المغازي وسط القطاع.

كما استشهد مواطن ونجله، وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة السيد في "بلوك 9" داخل مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو علوان في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب القطاع. ونسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وليلة الاثنين، استشهد عشرة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,897 مواطنا وإصابة 92,152 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.