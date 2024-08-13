الاحتلال يقتحم رام الله والبيرة ويصيب 4 مواطنين ويشرع بهدم شقتين سكنيتين لمعتقلين

وطن: أصيب أربعة مواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، حيث داهمت شقتين سكنيتين لمعتقلين وشرعت بهدمهما.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة في مدينة رام الله وداهمت بناية سكنية تضم شقة للمعتقل الدكتور أيسر البرغوثي، وحي ام الشرايط في البيرة وداهمت بناية سكنية تضم شقة للمعتقل الدكتور خالد الخاروف، وشرعت بهدمهما.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في حي الطيرة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان بالرصاص، أحدهم بالرصاص الحي في الظهر، وصفت إصابته بالخطيرة. كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام في محيط منازل المواطنين في حي ام الشرايط.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة رام الله، إحداها لشاب (20 عاما) بالرصاص الحي في القدم، والأخرى لشاب (31 عاما) جراء دعسه من مركبة عسكرية للاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت البرغوثي والخاروف في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، بداعي تنفيذ عملية إطلاق نار شرق رام الله. وفي 31 تموز/يوليو الماضي، فجرت قوات الاحتلال منزل المعتقل الممرض مريد دحادحة في بلدة عطارة شمال رام الله، بذريعة مشاركته في ذات العملية.