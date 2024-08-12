طوفان الأقصى" في اليوم الـ312.. المقاومة تواصل عملياتها في خان يونس والاحتلال يرتكب مزيدًا من المجازر في غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ312، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



تواصل المقاومة عملياتها في مختلف محاور القتال تصدياً لتوغلات جيش الاحتلال في قطاع غزة، معلنةً عن عملياتٍ نوعية في مناطق الزنّة والقرارة، في المناطق الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع، إضافةً إلى تدمير آلياتٍ في رفح، واستهداف محور "نتساريم".



وأعلنت كتائب القسّام، عن 3 عمليات قنص نُفذت بالاشتراك مع سرايا القدس في محاور القتال في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.



فيما أعلنت سرايا القدس إيقاعها جنود وآليات الاحتلال في حقل من الألغام والعبوات الأرضية شديدة الإنفجار، وتحقيق قتلى وجرحى في صفوفهم، في منطقة القرارة شمالي مدينة خان يونس.



بدورها، أكدت كتائب شهداء الأقصى دكَّ مقر قيادة قوات الاحتلال وتموضع آلياته، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، في محور " نتساريم " جنوبي مدينة غزة.

ويستمر جيش الاحتلال بتنفيذ قصف على عدة مناطق في قطاع غزة، وايقاع مزيد من الشهداء والجرحى والمفقودين تخت الركام.

وتواصل قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,897 مواطنا وإصابة 92,152 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.





وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ312:



