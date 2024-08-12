جمعية نجوم الأمل تؤكد على ضرورة شمول النساء ذوات الإعاقة في كافة استراتيجيات وخطط وزارة الصحة

وطن: نفذت جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة بالشراكة مع مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية ورشة عمل حول شمول النساء ذوات الإعاقة في استراتيجيات وخطط عمل وزارة الصحة، وذلك يوم الأحد الموافق 11/8/2024 في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة رام الله.

حيث افتتحت رئيسة وحدة صحة وتنمية المرأة في وزارة الصحة د. هديل المصري وصفية العلي رئيسة مجلس إدارة جمعية نجوم الأمل ورشة العمل مؤكدتان على ضرورة تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة لخدمات صحية شاملة وذات جودة عالية تأخذ بعين الاعتبار متطلباتهم/ن، وبما يتوافق ويعزز من رؤية الوزارة القائمة على مبدأ العمل المشترك بما يساهم في شمول الأشخاص ذوي/ات الإعاقة على أساس حقوقي

كما قدمت الباحثة في جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة حلا علي والمؤسس والباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية فراس جابر تحليلاً لاستراتيجية وزارة الصحة للأعوام من2021-2023 بهدف بحث سُبل تطوير البرامج والإجراءات والخدمات الصحية بمنحى شموليمستجيب لمتطلبات الأشخاص ذوي/ات الإعاقة، وتم التركيز على ضرورة انسجام الأهداف الإستراتيجية مع البرامج الرئيسة والفرعية من زاوية النتائج المطلوب تحقيقها والفئات المستهدفة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة.

من جهتها عرضت مسؤولة الرصد والتحويل في الجمعية آمنة بدوانة سياق النظام التحويل الوطني والتعديلات الواردة عليه ارتباطاً بالنساء ذوات الإعاقة سعياً منها لتوضيح المطلوب عمله لاستكمال توطين نظام التحويل الوطني داخل وزارة الصحة من خلال مواءمة الأدلة والإجراءات والخدمات وتكاملها بين مختلف الإدارات داخل الوزارة.

شارك في ورشة العمل عدد من كوادر وزارة الصحة ممثلين عن إدارات ودوائر مختلفة داخل الوزارة، وجرى تقديم عدد من المداخلات المتنوعة حول ما الذي يمكن عمله، بالتركيز على الموائمات الفيزيائية وغير الفيزيائية، تدريب الكوادر الصحية، تطوير نظام الرصد والتوثيق ليشمل الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك التقارير الصادرة عن الوزارة.

في نهاية الورشة جرى الاتفاق على التركيز على جملة أولويات تخص شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في إستراتيجية وبرنامج عمل الوزارة، وذلك ضمن شراكة الوزارة مع جمعية نجوم الأمل ومرصد السياسات.