مسيرة أعلام استفزازية للمستوطنين في القدس

وطن: نظم مستوطنون مسيرة أعلام، مساء اليوم الإثنين، حول سور القدس المحتلة، عشية ما يطلقون عليه "خراب الهيكل".

وشارك في المسيرة نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، وأعضاء "كنيست" الاحتلال، إلى جانب عشرات المستوطنين الذين رفعوا أعلام الاحتلال مطالبين بـِ "فرض السيادة" على المسجد الأقصى.

وانطلقت المسيرة من أمام بلدية الاحتلال في القدس بالقرب من باب الجديد حتى باب العمود والساهرة، مرورا بباب الأسباط، وانتهاء بباب المغاربة وساحة حائط البراق.

يذكر أن هذه هي المسيرة الثانية خلال 24 ساعة التي ينظمها المستوطنون حول سور القدس، حيث نُظمت "سلسلة بشرية" مساء أمس، مطالبة بفرض سيادة الاحتلال على الأقصى، وإعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وأدى مستوطنون طقوسا تلمودية أمام باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى، فيما أوقفت قوات الاحتلال مسنا وطفلا ومنعتهما من الخروج من المسجد الأقصى حتى انتهاء المستعمرين من طقوسهم.

يذكر أن 411 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم، وسط حراسة من شرطة الاحتلال.