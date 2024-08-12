10 شهداء وعدة إصابات في غارة للاحتلال شرق خان يونس

وطن: استشهد عشرة مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في غارة للاحتلال شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد عشرة مواطنين على الأقل وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,897 مواطنا وإصابة 92,152 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.