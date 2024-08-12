شهيد برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

وطن: استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شرق قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، بأنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب طارق زياد عبد الرحيم داود (18 عاما) برصاص الاحتلال قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بكثافة بالقرب من المدخل الشمالي لبلدة عزون، وبالتحديد عند منطقة "جسر عزون- جيوس"، ليتبين فيما بعد أن الرصاص قد أطلق صوب الشهيد داود، وقد تم احتجاز جثمانه.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية في محيط عزون، ونصب حواجزه العسكرية عند مدخلها الغربي "عزبة الطبيب"، كما أغلق طريق جسر جيوس الواصل بين عزون ومدينة طولكرم، علما أن المدخل الشمالي الرئيسي للبلدة مغلق ببوابة حديدية منذ تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

وباستشهاد الشاب داود، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 623 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من بينهم 145 طفلا، و9 سيدات.