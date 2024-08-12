الاتحاد العام للمرأة يدعو لتعزيز دور الشباب في المجتمع والابتعاد عن سياسة اقصائهم

وطن: قال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بأنه آن الأوان إلى الاقلاع عن سياسة اقصاء الشباب والشابات وعدم مراعاة وجودهم في السياسات والاكتفاء برفع الشعارات اللفظية دون تحويل الأقوال إلى أفعال مما يوسع الفجوة ويشيع جو من الاحباط واليأس لدى الشباب بسبب عدم الالتفات إلى دورهم النضالي والبنائي ويجعلهم خارج العملية الانتاجية.

وطالب الاتحاد في بيان صدر عنه بمناسبة اليوم العالمي للشباب الموافق الثاني عشر من آب وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1999، الى تعزيز دورهم في الحياة العامة والسياسية انطلاقا من أهمية دور الشباب في النضال الوطني الفلسطيني، منوها إلى نسبة حضورهم في تكوين المجتمع، ومشيرا إلى أن نسبة الشباب في المجتمع الفلسطيني تتجاوز 22% وفق الفئة العمرية للشباب والمعتمدة من جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني ما بين 18-29 سنة.

ووجه الاتحاد العام للمرأة في بيانه الذي وصل وطن نسخة منه، التحية والتقدير للشابات والشباب الفلسطيني في الوطن والشتات في المرحلة الأكثر صعوبة التي يمرون بها في ظل الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية بما فيها القدس، مستهدفا قطاع الشابات والشباب ببطشه على وجه الخصوص كأكثر فئة مساهمة في النضال الوطني في جميع المحطات النضالية منذ النكبة.

وأشار الاتحاد إلى تضحيات الشباب والشابات وتحملهم الأعباء وتدفيعهم الأثمان بجميع الأشكال سواء بالقتل أو التسبب بالاعاقة أو الاعتقال وحرمانهم من حقهم الطبيعي في التعليم والعمل وتمتعهم بالحريات كافة حيث بات من المؤكد بأن فئة الشباب والشابات من أكثر الفئات المستهدفة بالقمع الممنهج والشامل في سياسات الاحتلال وخططه.

وقال الاتحاد: "جدير بالكل الفلسطيني أن يقوم بتسليط الضوء على دور الشباب العميق والمتعدد الأبعاد وتقييمه الى جانب تقييم الخطط المطبقة لانصافهم بعيدا عن الإشادات العامة اللفظية التي لا تحقق المراد بينما على أرض الواقع يتعرض الشباب إلى التهميش والاستبعاد وخاصة الشابات الأمر الذي يهدر الطاقة الكامنة التي يملكونها وخاصة ما تتعرض له الشابات اللواتي يتعرضن أكثر للتهميش بسبب التمييز على أساس النوع الاجتماعي".

وأضاف الاتحاد بأنه آن الأوان إلى الاقلاع عن سياسة اقصاء الشباب والشابات وعدم مراعاة وجودهم في السياسات والاكتفاء برفع الشعارات اللفظية دون تحويل الأقوال إلى أفعال مما يوسع الفجوة ويشيع جو من الاحباط واليأس لدى الشباب بسبب عدم الالتفات إلى دورهم النضالي والبنائي ويجعلهم خارج العملية الانتاجية.

ونوه الاتحاد العام للمرأة، بأنهم يولون في الاتحاد اهتماما جادً عبر تشكيل هيئاته لانخراط الشابات في قيادة الاتحاد وكذلك يمارس دوره في تعزيز الوعي لديهن لتأمين انخراطهن واندماجهن وتفاعلهن في بناء الخطط والتوجهات وحثهن على تخطي الصور النمطية الظالمة التي تقف عائقا دون تقدمهن وعملهن في جميع المجالات التي أصبحت تتعاكس مع امكانياتهن الخلاقة وتفوقهن العلمي والأكاديمي وهو ما أثبتته الشابات عمليا من خلال النجاح الباهر في نتائج التوجيهي ومن خلال الاختراقات التي حققتها الطالبات على صعيد التعليم الجامعي والعالي وارتياد الكليات المختلفة العلمية والانسانية بينما نشسبة البطالة بين المتعلمات تعليما عاليا أعلى لدى الخريجات منها لدى الخريجين الأمر الذي حدا باتحاد المرأة إلى الدعوة إلى تحقيق العدالة والتوازن في الوظيفة.