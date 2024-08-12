"نعجز عن الحسم في غزة".. مئات الضباط من جيش الاحتلال يوقعون رسالة لتغيير هيئة الأركان

وطن: أكد موقع "0404" العبري أنّ مئات ضباط الاحتياط، ومن بينهم ضباط برتبة عقيد وأكثر من 30 مقدّماً، نشروا رسالة يطلبون فيها تغيير هيئة الأركان العامة وتعيين ضباط لديهم روحية جديدة ومفعمة بالحيوية.

وكتب الضباط في مقدمة رسالتهم: "دولة الاحتلال تخوض القتال في غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، ولم ينجح الجيش حتى الآن بالوصول إلى القضاء على حماس وتحقيق أهداف الحرب".

وأقرّ الضباط بأنّ هيئة الأركان العامة تواجه صعوبات في إدارة خطة عملانية تؤدي إلى حسم الحرب في القطاع، داعين إلى التعلم من تجربة الماضي التي أثبتت أن التغيير الفردي قد يؤدي إلى الخروج من الثبات والجمود، ويتيح للجيش تغيير تعامله مع الأهداف التي وضعها له المستوى السياسي.

وتضمنت الرسالة التي وقع عليها الضباط الدعوة إلى "تعيين 3 ضباط برتبة لواء/عميد احتياط أثبتوا قدرة في التفكير الهجومي، الحسم، والانتصار، في هيئة الأركان العامة، بغية إخراج المستوى الأركاني من الجمود الغارق فيه".

وقال العقيد في الاحتياط رونن كوهين إنّه: "منذ عشرة أشهر ونحن نتواجد في ساحة القتال، ولم نتمكن من تحقيق إنجازات إستراتيجية. يبدو أنه لا مفرّ من تغيير بنية هيئة الأركان العامة بغية الوصول الى تغيير في الميدان".

بينما قال العقيد، حازي نحما: "من دون تغيير في الأركان العامة سيستمر الجيش بالخوض في وحل غزة والعجز عن الحسم، فبعد 10 أشهر حان الوقت للتغيير".