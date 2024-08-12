اتحاد نقابات المهن الصحية يعلن إلغاء تقليص الدوام لموظفيه

وطن: أعلن اتحاد نقابات المهن الصحية، اليوم الإثنين، إلغاء تقليص الدوام لموظفيه ابتداء من صباح يوم غد الثلاثاء، وعودة كافة الموظفين لأماكن عملهم وبذل أقصى الجهود للتخفيف عن أبناء شعبنا وتقديم الخدمة لهم.

وقال رئيس الاتحاد أسامة النجار إن الاتحاد عندما قرر تقليص الدوام كان يهدف إلى التخفيف عن الموظفين، في ظل أزمة الرواتب، وبالتالي التخفيف عن كاهل الموظف في ما يخص المواصلات، مقابل عدم انقطاع الخدمات عن الموطنين.

وأوضح أن التقليص ليس استحقاقا للموظف، وفي الوقت الذي نحتاج فيه الموظف عليه أن يعود إلى الدوام، ومن خلال مراقبتنا في الفترة السابقة، وجدنا للأسف سوء استخدام من قبل بعض الموظفين لهذا الإجراء المقدم من قبل النقابة، وقد مس ذلك الخدمة المقدمة للمواطن، وقد توقف عدد من الموظفين بشكل مقصود عن تقديم الخدمة.

وأشار إلى أن 14 نقابة صحية ناقشت هذا الموضوع، الجمعة الماضية، وكان القرار وقف التقليص بشكل نهائي، والاستمرار بتقديم الخدمة لأبناء شعبنا، مبينا أن التقليص كان يشمل 4500 موظف وموظفة ينتسبون لوزارة الصحة، وغدا الثلاثاء سيكون هناك عودة والتزام لكافة الموظفين.

ودعا اتحاد النقابات المهن الصحية، باقي النقابات إلى الترفّع عن قضية الراتب، والعودة عن تقليص الدوام، ودعوة موظفيها إلى بذل كل الجهود لخدمة المواطنين.

وقال في بيان صدر عنه: "أمام شلال الدم والمحرقة المستمرة في غزة، لا مجال للتوقف عن خدمة شعبنا".

ويضم اتحاد نقابات المهن الصحية في عضويته نقابات: الطب المخبري، ومساعدي الصيادلة، فنيي التخدير، أخصائيي العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، أخصائيي التغذية، أخصائيي البصريات، أخصائيي التكنولوجيا الحيوية، واختصاصيي علوم وتكنولوجيا الأسنان، ومفتشي البيئة، وفنيي الرعاية التنفسية، والعاملات الصحيات، والتثقيف الصحي.