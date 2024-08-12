مستوطنون يحتجزون مواطنين في الأغوار الشمالية

وطن: احتجز مستوطنون، اليوم الاثنين، مجموعة من المواطنين في منطقة أم الجمال بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن مستوطنين احتجزوا عددا من المواطنين بينهم الناشط أيمن غريب في منطقة أم الجمال.

وكان مستوطنون قد نصبوا صباح اليوم، خياما قرب مساكن المواطنين في المنطقة، ووضعوا فيها مواشيهم.

ويأتي ذلك، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين بشكل كبير في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية، التي تتمثل في مهاجمة المواطنين ومساكنهم، وسرقة مواشيهم، ومحاولات الاستيلاء على المزيد من أراضيهم، من خلال نصب الخيام أو زراعة الأشجار.

وما زالت قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية عند حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية، فضلا عن إغلاق العديد من المداخل المؤدية إلى الأغوار، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين.