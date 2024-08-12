شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف منزلا بخان يونس

وطن: استُشهد عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال على خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة النجار في منطقة معن شرق مدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,897 مواطنا وإصابة 92,152 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.