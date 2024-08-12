الإعلام العبري: دعوات لوقف الحرب ومخاوف من الرد الإيراني

وطن: كشف الإعلام العبري عن حالة من القلق والترقب في الأوساط السياسية والعسكرية في حكومة الاحتلال، وسط دعوات لوقف الحرب وانتقادات حادة لأداء الحكومة وغياب إستراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمات المتعددة.

وبحسب رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت، فإن السبيل للتوصل إلى تهدئة لا يكون في الترقب المخجل الذي نعيشه، بل يمكن تحقيق ذلك بالمبادرة إلى خطوة شجاعة وحتمية لوقف الحرب في الجنوب.

وأضاف أولمرت أن ما نقوله كان يجب القيام به قبل شهور طويلة، مؤكدا أنه يجب القيام به اليوم.

من ناحيته، أوضح المتحدث السابق باسم الجيش رونين مانيليس أن دولة الاحتلال تواجه منذ 10 أشهر من كانت تفترض أنه أضعف أعدائها في الشرق الأوسط، ولكنها لا تزال تراوح مكانها.

وأضاف أن المواطنين يترقبون منذ 10 أشهر ويتساءلون: ما الذي سيحدث؟ ولا أحد يرد عليهم، فلا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يخاطبهم، ولا وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت يجيب عن أسئلتهم.

نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب

وعبر مانيليس عن قلقه بشأن كيفية إدارة الأمور، خصوصا أن الجيش يقاتل في 7 جبهات مفتوحة، مؤكدا أن الأمر لا يبدو أنه يهم رئيس الحكومة.

وطرح رئيس شعبة العمليات في الجيش سابقا يسرائيل زيف السؤال عما إذا كانت حكومة الاحتلال حقا تريد استعادة الأسرى؟ وهل هي مستعدة مقابل ذلك للتوصل إلى وقف إطلاق النار؟

واستطرد مجيبا بأن هذا الاتفاق سيكون في الأساس لمصلحتها، لأن وقف إطلاق النار الآن قد يؤدي إلى إنهاء الحرب في الشمال.

وختم بأن رئيس الحكومة وأعضاء حكومته لا يريدون إنهاء الحرب لأنهم مهتمون بكسب المزيد من أصوات الناخبين وزيادة شعبيتهم وتعزيز مكانتهم الحزبية.

وبحسب مراسل الشؤون السياسية في قناة "كان 11" العبرية سليمان مسودة، فإن الحكومة عقدت جلسة على مدى ساعات طويلة يوم الخميس الماضي، ولم تدعُ إليها طاقم المفاوضات المعني بإطلاق سراح الأسرى، وقال إن 3 مصادر مطلعة أخبروه أن الجلسة لم تشهد بتاتا أي نقاش بشأن قضية الأسرى.



حكومة بلا إستراتيجية

بدوره، قال دان هارئيل نائب رئيس الأركان سابقا "كنت أتوقع أن تمتلك دولة الاحتلال إستراتيجية تكون عمليات الاغتيال في إطارها خطوة واحدة ضمن الكثير من الخطوات التي تليها".

وأضاف هارئيل أن تنفيذ عملية اغتيال شخصية رفيعة مثل رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية -الذي كان يدير المفاوضات بشأن الأسرى- بدون وضع خطوات مستقبلية أخرى وتجلس الدولة بكاملها في حالة ترقب يؤكد أن هذه الحكومة بدون أي إستراتيجية.

من جهته، أكد مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ12 العبرية نير دفوري أن دولة الاحتلال باتت قريبة جدا من احتمال قيام حزب الله بالرد، مشيرا إلى ضرورة أن يكون رد جيش الاحتلال في إطار إستراتيجي وألا يكون في إطار عاطفي.

وأوضح أن مشكلة حكومة الاحتلال تكمن في أنه لا يوجد أحد قادر على تحديد ما تريده الدولة بالضبط، محذرا من خطأ استدراج إسرائيل في هذه المرحلة إلى حرب في الشمال، مناديا بأن تكون هي المبادرة إلى توجيه وتحديد توقيت وقوة الضربة التي ستوجهها.

موعد الهجوم

من ناحيته، قال محلل الشؤون الفلسطينية في القناة الـ13 العبرية حيزي سيمانتوف إن صاحب القرار الحقيقي فيما يتعلق بالرد الإيراني هو المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، وهو الذي سيقرر إن كان سيتبنى توجه الصقور المتشددين الذين لا يتنازلون في الحرس الثوري ويهاجم دولة الاحتلال بالصواريخ الباليستية بشكل مباشر، أم أنه سينتظر قليلا ويحرك وكلاءه في الشرق الأوسط باليمن وسوريا والعراق.

وأضاف أن الإيرانيين يعتمدون على أن يقوم حزب الله في لبنان بالرد على اغتيال رئيس أركانه دون صلة بطهران، ولكنه أكد أن الحزب موالٍ لإيران، وقد يرون في ذلك فرصة لتخفيف التوتر بالنسبة لهم، مشيرا إلى أن فترة الترقب والتوجس في دولة الاحتلال تخدمهم، وهي جزء من الرد.

وبحسب مراسلة الشؤون العسكرية في القناة الـ11 العبرية كارميلا منشيه، فإن جيش الاحتلال أخذ بعين الاعتبار أن إيران وحزب الله أيضا استخلصا العبرة من الهجوم السابق، وقالت "ستكون هناك بالتأكيد حالة تأهب دفاعية وهجومية، كما سيكون الهجوم متوافقا مع حجم الضرر إذا وقع".

ورجحت أن يكون الهجوم يوم غد، موضحة أن الأجهزة الأمنية والجيش وكل القادة يؤكدون أنهم مستعدون جدا لأن يكون هناك رد.

ونقلت مراسلة الشؤون السياسية في قناة "كان الـ11" العبرية غيلي كوهين أنها سمعت تقديرات تقول إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عازم على الانتقام.

وأضافت أن هناك تكهنات في دولة الاحتلال تشير إلى أن قاعدة وزارة جيش الاحتلال وقواعد استخبارية أخرى وسط البلاد ستكون هدفا.

المصدر : الجزيرة