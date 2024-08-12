غالانت: "الانتصار المطلق" هو "هراء".. ونتنياهو يرد عليه "تبنيت السردية المعادية لإسرائيل"

رام الله – وطن للانباء: هاجم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست والذي عُقد في مكتب بوزارة الجيش اليوم، الإثنين، ووصف عبارة "الانتصار المطلق" التي يكررها نتنياهو بأنها "هراء" وقال إنه في "الغرفة المغلقة لا يظهرون الشجاعة نفسها"، حسبما نقلت عنه القناة 12.

وأضاف غالانت أنه "لا توجد تسريبات (لوسائل الإعلام) من هيئات برئاستي"، وأشار إلى أن "تأخر الصفقة (لتبادل أسرى) هو بسبب إسرائيل أيضا"، وأنه "لن يحدث شيئا" إذا انسحبت إسرائيل من محور فيلادلفيا لشهرين".

وعقب مكتب نتنياهو على أقوال غالانت ببيان مقتضب جاء فيه أنه "عندما يتبنى غالانت السردية المعادية لإسرائيل، فإنه يمس باحتمالات التوصل إلى صفقة تحرير مخطوفين. وكان جديرا أن يهاجم السنوار الذي يرفض إرسال وفد إلى المفاوضات، والذي كان ولا يزال العقبة الوحيدة للصفقة ".

وأضاف بيان نتنياهو أن "أمام إسرائيل خيار واحد فقط: تحقيق انتصار مطلق، الذي يعني القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية، وتحرير مخطوفينا، وهذا الانتصار سيتحقق. وهذه هي التعليمات الواضحة لرئيس الحكومة نتنياهو والكابينيت، وهي تلزم الجميع، وبضمنهم غالانت".

وفي أعقاب هذا السجال الذي يدل على توتر شديد للعلاقة بينهما، قال مقربون من نتنياهو إن "إقالة غالانت ليست مطروحة"، وأن "نتنياهو لا يتأثر من المنفلتين ويدرك أنه لا تتم إقالة وزير أمن خلال الحرب".

وقال غالانت للجنة الخارجية والأمن "إننا في مفترق طرق. وتوجد إمكانية لصفقة ستؤدي إلى تسوية في الشمال والجنوب وإمكانية أخرى هي الإنزلاق إلى حرب. وأنا وجهاز الأمن نؤيد الإمكانية الأولى، وسنعرف كيف سنعيش مع هذا الثمن".