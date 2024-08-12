الاحتلال يخطر بوضع اليد على 14 دونما من أراضي حارس وقراوة بني حسان غرب سلفيت

وطن: اخطرت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، بوضع اليد على 14 دونما من أراضي بلدتي حارس وقراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال سلمت أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على المساحة المذكورة من حوض بردون من اراضي قراوة بني حسان والبريجي من أراضي حارس، ويسري قرار وضع اليد لمدة اربع سنوات حتى العام 2028، ويمكن للمواطنين الاعتراض خلال مدة 7 ايام فقط.

وأضاف: يأتي هذا القرار لصالح مستوطنة "كريات نطافيم" الواقعة شرق قراوة بني حسان وتشهد المستوطنة اعمال بناء واسعة في الاشهر الاخيرة ويمكن مشاهدة الوحدات السكنية الاستيطانية على يمين الشارع الرئيسي الذي يصل المنطقة الغربية من محافظة سلفيت.